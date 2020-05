Chinas Industrieproduktion überrascht im April erneut positiv

(Ausführliche Fassung) - In China zeichnet sich inmitten der weltweiten Corona-Krise zumindest eine Erholung der Industrie ab. Die Industrieproduktion legte im April im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent zu, teilte das Statistikamt am Freitag in Peking mit. Es ist der erste Anstieg in diesem Jahr. Zudem fiel das Plus höher aus, als die von Bloomberg befragten Volkswirte erwartet hatten. Die Produktion in der Industrie hatte bereits im März positiv überrascht. Schwach war dagegen weiter die Lage im Einzelhandel und bei den Investitionen.