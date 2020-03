Chinas Industriestimmung bricht ein

(Ausführliche Fassung) - Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus hat die Industriestimmung in China einbrechen lassen. Sowohl der offizielle Indikator des Statistikamts als auch die Kennzahl des Wirtschaftsmagazin Caixin fielen im Februar auf Rekordtiefstände. Ein Einbruch war allgemein erwartet worden, weil die Wirtschaftstätigkeit in China wegen der Virus-Krise in grossen Teilen zum Stillstand gekommen ist. Ungeachtet dessen sind die Einbrüche für China beispiellos.