Chinas Industriestimmung im Keller: Auch Caixin-Index fällt auf Rekordtief

Vor dem Hintergrund des Coronavirus-Ausbruchs ist die Stimmung in den kleinen und mittelgrossen Industriebetrieben Chinas auf ein Rekordtief gesackt. Nach Angaben des Wirtschaftsmagazins Caixin vom Montag, das den Indikator erhebt, fiel die Kennzahl im Februar zum Vormonat um 10,8 Punkte auf 40,3 Zähler. Analysten hatten im Schnitt einen nicht ganz so starken Einbruch auf 46,0 Punkte erwartet. Mit weniger als 50 Punkten deutet die Umfrage nun ein Schrumpfen der Wirtschaft an.