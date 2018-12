Chinas Industriestimmung laut Caixin-Index etwas besser

Die Stimmung in den chinesischen Industriebetrieben hat sich im November leicht aufgehellt. Wie das Wirtschaftsmagazin Caixin am Montag mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,1 Punkte auf 50,2 Zähler. Der Indikator liegt damit weiter leicht über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum und Schrumpfung trennt. Der Indikator geht aus einer Umfrage in kleinen und mittelgrossen, meist privaten Unternehmen hervor.