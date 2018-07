Chinas Inflation bleibt weiter schwach

In China bleibt die Entwicklung der Verbraucherpreis weit unter dem Ziel der Regierung. Im Juni seien die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt am Dienstag in Peking mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg in dieser Grössenordnung gerechnet. Im April und Mai waren die Verbraucherpreise um 1,8 Prozent gestiegen.