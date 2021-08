Chinas Konjunktur kühlt ab - "Viele Herausforderungen"

(Zusammenfassung) - Der Aufschwung in China verliert angesichts neuer staatlicher Massnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus an Schwung. Die Industrieproduktion in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt wuchs im Juli nur noch um 6,4 Prozent zum Vorjahresmonat und damit weniger als erwartet, wie am Montag in Peking veröffentlichte Daten des Statistikamtes zeigten.