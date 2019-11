Die chinesische Notenbank hat den Finanzsektor des Landes mit günstigerer Liquidität versorgt. Wie die People's Bank of China am Dienstag in Peking mitteilte, erhielten die Geldhäuser in einem einjährigen Finanzierungsgeschäft 400 Milliarden Yuan (etwa 50 Mrd Euro). Der relevante Zinssatz wurde leicht um 0,05 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent verringert. Die Geldzufuhr entspricht in etwa dem Betrag eines ähnlichen Geschäfts, das an diesem Dienstag ausläuft.