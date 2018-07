Chinas Notenbankchef will Yuan stabil halten

Die chinesische Notenbank will dem Kursverfall der Landeswährung Yuan offenbar nicht tatenlos zusehen. China werde den Yuan stabil auf einem angemessenen, gleichgewichtigen Niveau halten, sagte Chinas Notenbankchef Yi Gang in einem Interview mit dem "China Securities Journal". Den Text veröffentlichte die Zentralbank am Dienstag auf ihrer Internetseite. Die Kursbewegungen am Devisenmarkt beobachte die Notenbank genau, erklärte Yi.