Chinas Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 6,9 Prozent

Chinas Wirtschaftswachstum hat im zweiten Quartal erneut Stärke gezeigt. Von April bis Juni legte die Wirtschaft um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu und wuchs damit genau so schnell wie in den ersten drei Monaten des Jahres. Das teilte das Pekinger Statistikamt am Montag mit.