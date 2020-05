Die chinesische Notenbank hat ihre Geldpolitik bestätigt. Die Zinsen, an denen die heimischen Banken ihre Kreditvergabe ausrichten sollen, bleiben unverändert. Der Referenzzinssatz für einjährige Bankkredite bleibe bei 3,85 Prozent, teilte die chinesische Notenbank am Mittwoch in Peking mit. Der entsprechende Zins für fünfjährige Kredit verharre bei 4,65 Prozent. Dies war von Experten erwartet worden.