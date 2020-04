Chinas Notenbank will die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit weiteren moderaten Schritten abmildern. So stellt die People's Bank of China (PBOC) den Banken über eine mittelfristige Kreditlinie weitere Milliarden zur Verfügung. Zudem werde der Zinssatz für das Geschäft um 0,2 Prozentpunkte auf 2,95 Prozent gesenkt, teilten die Währungshüter am Freitag in Peking mit.