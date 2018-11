Commerzbank-Chefvolkswirt erwartet keinen gefährlichen Konjunkturabschwung

Die Volkswirte der Commerzbank erwarten trotz zuletzt schwacher Konjunkturindikatoren keinen gefährlichen Wirtschaftsabschwung in der Eurozone. "Was wir hier sehen, ist eine blosse Wachstumsverlangsamung", sagte Chefvolkswirt Jörg Krämer am Freitag in Frankfurt. Vor allem die chinesische Wirtschaftspolitik dürfte zu einer Stabilisierung der Konjunktur in der Eurozone beitragen.