Coop spendet Einkaufsgutscheine im Wert von 150'000 Franken ans Rote Kreuz

Die Corona-Krise habe die Situation der von Armut betroffenen Menschen in der Schweiz verschärft, erklärte der Detaillist am Montag in einem Communiqué. Coop unterstütze so das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) bei der Versorgung der armutsbetroffenen Bevölkerung.

Gleichzeitig animiert Coop seine Kundinnen und Kunden, Gleiches zu tun. Sie könnten beispielsweise Superpunkte spenden oder das SRK direkt mit Spendenbons unterstützen. Diese seien in der nächsten Ausgabe der "Coopzeitung" zu finden.

ra/cf

(AWP)