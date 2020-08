Corona-Lockdown führt zu drastischem Konjunktureinbruch in Grossbritannien

In Grossbritannien ist die Wirtschaft wegen der Corona-Krise wie erwartet eingebrochen. Im zweiten Quartal schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 20,4 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London nach einer ersten Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Monate April bis Juni mitteilte.