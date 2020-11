Die derzeitige Corona-Infektionswelle und die Lockdown-Gegenmassnahmen belasten die deutsche Exportbranche. Die Ifo-Exporterwartungen fielen im November von plus 7,0 Punkten im Vormonat auf minus 2,1 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte. "Insbesondere die Heftigkeit der zweiten Corona-Welle in vielen europäischen Ländern belastet das Exportgeschäft", kommentierten die Forscher die Umfrageergebnisse.