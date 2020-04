Coronavirus: Frankreichs Notenbankchef erwartet zeitlich begrenzte Krise

Wie das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter sagte, hätten französische Banken bisher etwa 230 000 Kreditanfragen erhalten. Die Kreditanfragen zielen auf staatliche garantierte Kredite in einem Volumen von 45 Milliarden Euro, mit deren Hilfe Frankreich die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie eindämmen will. Villeroy betonte, dass sehr kleine Unternehmen die Hilfskredite in Anspruch nähmen.

Mit Blick auf die französischen Banken erkannte der Währungshüter keine Symptome einer Krise im Finanzsektor des Landes. Nach Einschätzung von Villeroy de Galhau sind die Geldhäuser der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone derzeit solider aufgestellt als vor zehn Jahren./jkr/mf/mis

(AWP)