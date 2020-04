Coronavirus: Japans Industrie pessimistisch wie seit Jahren nicht mehr

Die Stimmung in der Industrie hat sich inzwischen im fünften Quartal in Folge eingetrübt. Und Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt zu dämpfen, hat Ministerpräsident Shinzo Abe das "kühnste" Konjunkturpaket aller Zeiten angekündigt. Unter anderem soll es Barmittel für in Not geratene Familien und kleine Firmen geben. Das geplante Konjunkturpaket soll noch grösser ausfallen, als eines, das Japan während der globalen Finanzkrise 2008 geschnürt hatte. Dieses hatte damals ein Volumen von rund 57 Billionen Yen (480 Mrd Euro).

Die Manager der Grossindustrie sehen dennoch schwarz: Der Quartalsumfrage der Notenbank zufolge dürfte sich der Stimmungsindex in den kommenden drei Monaten angesichts der globalen Corona-Pandamie weiter auf minus 11 verschlechtern. Auch die Manager grosser nicht produzierender Unternehmen sind alles andere als zuversichtlich. Zum März war ihr Index auf plus 8 von zuvor 20 gerutscht, wenngleich das nicht so schlecht war wie von vielen Ökonomen erwartet. Für die kommenden drei Monate dürften jedoch auch bei diesen Unternehmen die Pessimisten in der Mehrheit sein: der Index soll auf minus 1 fallen./ln/DP/zb

(AWP)