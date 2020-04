Coronavirus-Pandemie bremst Gründerboom in der Schweiz

Der Drang, ein neues Unternehmen auf die Beine zu stellen, hat bereits im März merklich nachgelassen: Zwar wurden immer noch 3'718 neue Firmen in der Schweiz gegründet, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies allerdings einem Rückgang von 6,1 Prozent.

Insgesamt gab es im ersten Quartal des laufenden Jahres 11'358 Firmengründungen, was 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr sind. Mit 4'525 Gründungen (+0,3%) war die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) die beliebteste Rechtsform für den Start mit einer neuen Firma.

Weniger Hightech-Unternehmen gegründet

Besonders viele Neugründungen gab es den Angaben zufolge in den Branchen Architektur & Ingenieurwesen wie auch Marketing & Kommunikation (je +14%), Beratung (+7%) sowie private & geschäftliche Dienstleistungen (+4%). Weniger gegründet wurde vor allem in den Branchen Hightech (-26%), Grosshandel (-15%), Immobilienwesen (-13%), IT & ICT (-10%) sowie Mobilität (-10%).

Von den 26 Schweizer Kantonen konnten 14 auf mehr Neugründungen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres zurückblicken. Das stärkste prozentuale Wachstum verzeichneten die beiden Urkantone Uri (+37%) und Obwalden (+35%) gefolgt von Basel-Stadt mit einem Plus von 18 Prozent.

Die grössten prozentualen Einbussen erlitten Schaffhausen (-23%), Appenzell-Ausserrhoden (-21%) sowie das Tessin mit einem Minus von 20 Prozent.

