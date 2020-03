Die Notenbank von Südafrika hat in der Coronakrise den Leitzins deutlich gesenkt. Er werde um 1,0 Prozentpunkte auf 5,25 Prozent reduziert, teilte die Notenbank am Donnerstag in Pretoria mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte erwartet. Es ist der deutlichste Zinsschritt seit mehr als zehn Jahren. Mittlerweile haben weltweit fast alle wichtigen Notenbanken auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise reagiert.