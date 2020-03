Coronavirus: WTO-Ministertreffen in Kasachstan für Juni abgesagt

Die Welthandelsorganisation (WTO) kann ihre für eigene Reformen geplante Ministerkonferenz im Juni wegen des neuen Coronavirus nicht in Kasachstan abhalten. Das teilte der Vize-Regierungschef und Finanzminister der zentralasiatischen Republik, Alichan Smailow, am Donnerstag mit. Das wichtige Treffen sei wegen der Bedrohung durch die Lungenkrankheit Covid-19 abgesagt. Es war ursprünglich vom 8. bis 11. Juni in der Hauptstadt Nursultan geplant.