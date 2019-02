CS-CFA-Indikator im Februar etwas gestiegen - Stimmung weiter verhalten

Der Vormonatswert war der schlechteste seit dem Frankenschock im Februar 2015. Während die Hälfte der Befragten davon ausgeht, dass sich die konjunkturelle Lage der Schweiz nicht ändern wird, rechnet ein Drittel mit einer (weiteren) Verschlechterung, wie die Credit Suisse in ihrer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Nur jeder sechste Befragte sieht demnach Potenzial für einen konjunkturellen Aufschwung in der Schweiz. Das recht volatile Stimmungsbild bei den Analysten spiegle somit auch die in den vergangenen sechs Monaten an den Finanzmärkten vorherrschende Unsicherheit wider.

Während sich die Analysteneinschätzungen für die Eurozone und China kaum von denen für die Schweiz unterscheiden, werden die konjunkturellen Aussichten für die USA deutlich schlechter eingeschätzt: Hier geht die Hälfte der Befragten von einer konjunkturellen Verschlechterung aus, und nur 4 Prozent der Befragten rechnen mit einer Verbesserung.

Die aktuelle Umfrage wurde zwischen dem 11. und 20. Februar durchgeführt, wobei sich 25 Analysten daran beteiligten.

uh/rw

(AWP)