CS-CFA-Indikator steigt im Februar zum sechsten Mal in Folge

Die Erwartungshaltung von Ökonomen und Analysten in Bezug auf den Schweizer Konjunkturverlauf in den kommenden sechs Monaten hat sich im Februar weiter verbessert. So legte der CS-CFA-Indikator im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat um 0,9 auf +19,4 Punkte zu, die sechste Verbesserung in Folge.