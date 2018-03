CS hebt Prognose für Schweizer BIP an - Steigendes Zinsniveau verkraftbar

Die Schweizer Wirtschaft sei derzeit in einem "Mini-Boom", stellen die CS-Ökonomen in dem am Mittwoch veröffentlichten "Monitor Schweiz" für das 1. Quartal 2018 fest. Zurückzuführen sei dies nicht zuletzt auf die "äusserst dynamische Weltkonjunktur", welche die Exportindustrie beflügle. "Und derzeit gibt es nur ganz wenige Gründe, eine Abschwächung der Weltwirtschaft zu erwarten", sagte Oliver Adler, CS-Chefökonom Schweiz, vor den Medien in Zürich.

Des weiteren schaffe auch der zum Euro etwas schwächere Schweizer Franken den hiesigen Unternehmen mehr Luft bei ihren Gewinnen: Insgesamt hätten die Unternehmen den "Aufwertungsschock" nun überwunden, so Adler. Bessere Unternehmensgewinne bei guten Konjunkturaussichten würden für mehr Ausrüstungsinvestitionen sorgen. Für 2019 lautet die £CS-Prognose für das BIP-Wachstum noch auf +1,7%.

VERHALTENE ZUWANDERUNG UND GERINGE LOHNERHÖHUNGEN

Nur einen verhaltenen Anstieg erwarten die CS-Experten allerdings beim Privatkonsum. Der Grund ist eine moderatere Zuwanderung als in den Vorjahren: Die CS-Ökonomen erwarten, dass im Jahr 2018 netto noch 50'000 Personen in die Schweiz einwandern werden. Dazu kommt ein geringer Reallohnanstieg und eine nur verhaltene Entwicklung der Beschäftigung. Verlangsamen dürfte sich zudem das Wachstum der Bauinvestitionen, dies auch im Hinblick auf steigende Zinsen.

Die Schweizerische Nationalbank dürfte nach Einschätzung der CS-Ökonomen im März 2019 eine Zinserhöhung vornehmen - es wäre die erste seit dem Jahr 2007. Die CS erwartet insgesamt aber eine "behutsame Normalisierung der Geldpolitik" durch die SNB im Einklang mit der Europäischen Zentralbank (EZB) - auch wenn ein stärkerer Anstieg ein "ernstzunehmendes Szenario" sei.

KERNRISIKO IMMOBILIENMARKT

Die Schweiz sei entgegen gängigen Ansichten kein Tiefschuldenland, betonte Adler: Die Gesamtverschuldung sei mit rund 250% des BIP ähnlich hoch wie in Italien oder den USA. Während hierzulande die Staatsschulden zum BIP sehr tief sind, ist die Verschuldung der Privathaushalte hierzulande wegen der Hypothekarschulden "rekordhoch". Entsprechend könnte die Hebelwirkung eines Zinsanstiegs auf die Haushaltsbudgets "beträchtlich" sein.

Dennoch dürfte der private Konsum gemäss der Analyse der CS-Ökonomen insgesamt nur verhalten auf Zinsänderungen reagieren. Dafür gebe es mehrere Gründe: Dazu gehören die verhältnismässig geringe Hauseigentümerquote und ein grosser Anteil an Fest-Hypotheken, der zu verzögerten Auswirkungen einer Zinserhöhung führt.

Insgesamt ortet die CS das "Kernrisiko" steigender Zinsen klar im Immobilienmarkt: Höhere Zinsen erzeugten Druck auf Immobilienwerte und trieben gleichzeitig die Finanzierungskosten nach oben. Bei den aktuellen Zinsen ist der Schuldendienst der privaten Haushalte zwar mit 1,7% des BIP zwar rekordtief, sagte CS-Immobilienexperte Fredy Hasenmaile. Bei einer Rückkehr zu Hypozinssätzen wie 2007 (3,3%) müssten die Hauseigentümer aber wieder doppelt so viel Geld aufwenden wie heute.

Auszahlen dürften sich beim Zinsanstieg die Regulierungsmassnahmen der Finanzbranche in den vergangenen Jahren wie auch die wiederholten Warnungen der SNB vor einer Blasenbildung am Immobilienmarkt, die Käufer wohl vorsichtig gemacht hatte. "Gerade die Selbstregulierung der Bankenbranche hat sich dämpfend auf den Hypothekarmarkt ausgewirkt", betonte Hasenmaile. Die grössten Risiken sehen auch die CS-Ökonomen weniger beim selbstbewohnten Eigentum als beim Markt für Renditeliegenschaften.

