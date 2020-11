CS-Ökonomen halten an BIP-Prognose für 2020 trotz zweiter Corona-Welle fest

Die Ökonomen der Grossbank Credit Suisse halten trotz der zweiten Corona-Welle in der Schweiz an ihrer Konjunkturprognose 2020 für die Schweiz fest. Sie erwarten weiterhin einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 4,0 Prozent, wie sie am Montag mitteilten. Dies, weil gleichzeitig das BIP-Wachstum im 3. Quartal wohl stärker ausgefallen sein sollte als bisher durch die Ökonomen prognostiziert.