CS-Präsident will Stimulierung der Wirtschaft über privates Kapital

Die Lösung könne dabei aber nicht allein beim Staat liegen, gab sich Rohner in einem Interview mit der "Sonntagszeitung" überzeugt. "Aber der Staat kann private Lösungen fördern." So könnte es zum Beispiel eine flexible Regulierung den Pensionskassen erlauben, über neue Instrumente Firmen in "weit grösserem Ausmass" Kapital zur Verfügung stellen als das heute geschehe.

Eine Möglichkeit wäre ferner, dass der Staat solche Investitionen spezifisch steuerlich fördert, sagte Rohner. Die Zeit solle nun genutzt werden, um weitere Hilfsinstrumente zu entwickeln, die privates Kapital mobilisieren, um nötige Investitionen zu finanzieren, forderte der Präsident der zweitgrössten Schweizer Bank. "Die Krise ist noch lange nicht vorbei."

Für die Banken beschleunige die Corona-Krise gewisse Entwicklungen, sagte Rohner. "In Zukunft werden die Banken weit weniger alles selber machen und sich viel stärker auf Infrastrukturzulieferer abstützen." Die Institute würden vor allem noch dort tätig sein, wo sie einen Mehrwert schaffen, also "besonders in der Beratung". Das Geschäft werde weiter massiv digitalisiert und die Banken und Versicherungen würden enger zusammenarbeiten.

Die Ermittlungen der Finanzaufsicht wegen des Überwachungsskandals bei der CS macht sich Rohner derweil keine Sorgen. "Der Prüfbeauftragte hat seine Arbeit aufgenommen, irgendwann gibt es dazu einen Bericht", sagte er. Wann der Bericht komm, entscheide der Prüfbeauftragte. "Bei uns gibt es nur eine Devise: volle Kooperation." Dass sich die Bank gegen die Person des Prüfbeauftragten gewehrt hatte, habe keine Verzögerung der Untersuchung verursacht.

Keine gute Idee ist für Rohner der Einstieg der Postfinance ins Kreditgeschäft. "Wenn die Postfinance klassische Bankgeschäfte anbieten will, dann soll der Bund keine Anteile an der Bank halten", fordert er. Zumindest müsse der Bund die überwiegende Kapitalmehrheit abgeben. "Die Mischung aus Staatsbeteiligung und einem gleichzeitigen Einstieg von Postfinance ins Hypothekengeschäft scheint mir nicht ausgegoren."

tp/

(AWP)