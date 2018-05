Deloitte: Schweizer Unternehmen verlieren Plätze in Luxusgüterranking

Die Schweiz, insbesondere die Schweizer Uhrenindustrie, spielt in der Luxusgüterbranche eine prägende Rolle. Zu den weltweit 100 grössten Luxusgüterunternehmen zählen zehn Schweizer Gesellschaften, wobei sich drei Schweizer Firmen sogar in den Top Twelve behaupten, schreibt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte im jährlich erstellten Bericht "Global Powers of Luxury Goods".