In der Eurozone verstärkt sich Druck auf die Verbraucherpreise

Der Abwärtsdruck auf das Preisniveau in der Eurozone hat sich im September verstärkt. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg laut einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde wie von Volkswirten erwartet eine erste Schätzung bestätigt. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent gefallen.