Der lange Weg aus dem Corona-Tief: Hoffnungsschimmer Export

(Zusammenfassung) - Die Exportnation Deutschland müht sich aus dem Corona-Tief. Doch die Stimmung in vielen Branchen bleibt angespannt. Die Chemie- und Pharmahersteller rechnen frühestens Ende 2021 mit einer Rückkehr zum Vorkrisenniveau, die Maschinenbauer stellen sich nach einem voraussichtlich zweistelligen Produktionsrückgang in diesem Jahr auf allenfalls magere Zuwächse im kommenden Jahr ein. Voraussetzung für eine weitere Aufwärtsentwicklung ist, dass die weltweite Erholung der Konjunktur sich fortsetzt und die Pandemie nicht erneut erzwingt, dass Wirtschaft und Gesellschaft in weiten Teilen lahmgelegt werden.