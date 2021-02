In der US-Wirtschaft stehen die Zeichen auf stärkeres Wachstum

(Ausführliche Fassung) - In den USA mehren sich Anzeichen für ein kräftigen Anziehen der Wirtschaft. Zu Beginn des Jahres ist der Auftragseingang für langlebige Güter unerwartet stark gestiegen. Auch auf dem Arbeitsmarkt deutet sich eine Entspannung an. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte, sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis zum 20. Februar um 111 000 auf 730 000 Hilfsanträge gefallen. Analysten wurden vom Ausmass des Rückgangs überrascht. Sie waren zwar von weniger Erstanträgen ausgegangen, hatten aber immer noch 825 000 Meldungen erwartet.