Deutlich mehr Nutzfahrzeug-Zulassungen im ersten Halbjahr 2017

Im ersten Halbjahr 2017 sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein deutlich mehr neue Nutzfahrzeuge zugelassen worden als im Vorjahreszeitraum. Dabei liegen in allen drei Fahrzeugkategorien die Zulassungszahlen über den Vorjahreswerten. Während bei den Lieferwagen ein Plus von 2,4% zu Buche steht, legten die Zulassungen für schwere Nutzfahrzeuge um rund 13% und für Personentransportfahrzeuge um 6,8% zu, wie der Verband Auto-Schweiz am Donnerstag mitteilt.