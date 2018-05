In der Eurozone hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene kräftig verstärkt. Im März seien die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Brüssel mit. Analysten hatten diese Entwicklung erwartet. Im Februar hatte der Preisauftrieb nur 1,6 Prozent betragen.