Deutsche Bauämter erteilen im Juni deutlich mehr Baugenehmigungen

Die Bauämter in Deutschland haben im Juni deutlich mehr Wohnungen genehmigt. Die Zahl der genehmigten Einheiten stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 22,4 Prozent auf 34 300, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Der ungewöhnlich starke Anstieg erkläre sich aus einigen Grossprojekten sowie aus Aufholeffekten nach zwischenzeitlichen Arbeitsbeschränkungen in der Corona-Pandemie. Im gesamten ersten Halbjahr seien bislang 7,0 Prozent mehr Wohnungen genehmigt worden als ein Jahr zuvor.