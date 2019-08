Deutsche Baubranche mit grössten Auftragsplus seit 25 Jahren

"Einen höheren Auftragseingang in einem Juni hatte es zuletzt vor 25 Jahren gegeben", teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Im ersten Halbjahr legten die Aufträge im Bauhauptgewerbe sogar um 10,8 Prozent zu.

Der hohe Bedarf an neuen Wohnungen, insbesondere in grösseren Städten, sowie die niedrigen Zinsen befeuern seit einigen Jahren den Bauboom. Auch die öffentliche Hand investiert angesichts von Rekordüberschüssen mehr Geld in die Infrastruktur. Die Branche befürchtet allerdings, dass zunehmende Unsicherheiten aufgrund von Handelsstreitigkeiten und Brexit auf die Investitionen der Unternehmen durchschlagen werden.

(AWP)