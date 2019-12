Deutsche Bundesbank rechnet mit stagnierender Konjunktur im Schlussquartal

Die Bundesbank erwartet keinen neuen Schwung für die deutsche Wirtschaft zum Jahresende. "Die deutsche Wirtschaftsleistung könnte im letzten Jahresviertel 2019 stagnieren", schrieb die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht für Dezember. Die Konjunktur bleibe demnach zweigeteilt: Während sich die Binnenwirtschaft erstaunlich robust zeige, dürfte sich der Produktionsrückgang in der Industrie aus Sicht der Bundesbank fortsetzen. Mit einer Rezession rechnen die Experten aber nicht.