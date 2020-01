Deutsche Bundesbank sieht stagnierende Konjunktur zum Jahresende 2019

Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesbank Ende 2019 nicht mehr gewachsen. "Die deutsche Wirtschaftsleistung blieb im letzten Quartal 2019 wohl insgesamt unverändert", heisst es im am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Auftrieb sei nach wie von der Binnenwirtschaft gekommen. "Demgegenüber hielt die Abwärtsbewegung in der exportorientierten Industrie an."