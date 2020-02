Deutsche Bundesbank sieht zusätzliches Konjunkturrisiko durch Coronavirus

Die Deutsche Bundesbank sieht in der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus kurzfristig ein zusätzliches Risiko für die deutsche Wirtschaft. "Nach den derzeitigen Informationen erwarte ich, dass dieses Risiko sich zum Teil auch materialisieren dürfte", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Freitag in Frankfurt. Wie gross dieser Effekt sein könnte, lasse sich derzeit aber kaum seriös abschätzen.