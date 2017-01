Deutsche Bundesbank: Wirtschaftswachstum hat deutlich an Fahrt aufgenommen

Die Wirtschaft in Deutschland hat sich laut Deutscher Bundesbank zum Jahresende sehr stark präsentiert. "Das Wirtschaftswachstum in Deutschland dürfte im Jahresschlussquartal 2016 deutlich an Fahrt gewonnen haben", schreibt die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Dazu hätten sowohl binnen- als auch aussenwirtschaftliche Faktoren beigetragen.