Deutsche Detailhändler rechnen mit stagnierendem Geschäft

Deutschlands Ladengeschäfte können ihren Umsatz in diesem Jahr einer Prognose zufolge nicht wesentlich ankurbeln. Preisbereinigt werde es im stationären Handel wohl ein "Nullsummenspiel" geben, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Dienstag in Düsseldorf. Nominal - also vor Abzug der Inflation - liegt das Plus laut der Analyse bei 1,3 Prozent auf rund 480 Milliarden Euro. 2018 war die Entwicklung ähnlich.