Die deutschen Einzelhändler haben im September mehr umgesetzt als im Vormonat. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, lagen die Erlöse real, also preisbereinigt, 0,5 Prozent höher als im August. Analysten hatten diesen Anstieg im Mittel erwartet. Nominal, also ohne Preisbereinigung, erhöhten sich die Umsätze um 1,0 Prozent.