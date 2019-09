Deutsche Exporte legen überraschend zu

(Ausführliche Fassung) - Aufatmen in der deutschen Exportwirtschaft: Trotz internationaler Handelskonflikte haben die Exporteure im Juli mehr Waren ausgeführt. Im Monatsvergleich seien die Ausfuhren um 0,7 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten hingegen im Mittel einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Im Juni waren die deutschen Ausfuhren leicht um 0,1 Prozent gesunken.