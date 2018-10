Deutsche Exporte sinken weiter - Mehr Überschuss in der Handelsbilanz

(Ausführliche Fassung) - Die deutsche Wirtschaft hat im August überraschend weniger Waren exportiert. Die Ausfuhren seien um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gefallen, teilte das Statistische Bundesamts am Dienstag in Wiesbaden mit. Dies ist der zweite Rückgang in Folge. Im Juli waren die Exporte um 0,8 Prozent gefallen. Aufgrund eines deutlichen Rückgangs der Importe fiel der Überschuss in der Handelsbilanz im August höher aus als im Vormonat.