Deutsche Exporte steigen überraschend stark

(Ausführliche Fassung) - Der deutsche Aussenhandel hat im Dezember nach einem schwachen Vormonat wieder zugelegt. Die Exporte seien im Monatsvergleich um 1,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Mittel nur einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Im November waren die Ausfuhren noch um 0,3 Prozent gesunken. Mit einem kräftigen Anstieg der Importe sank der Überschuss in der deutschen Handelsbilanz im Dezember auf den niedrigsten Wert seit fast drei Jahren.