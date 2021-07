(Ausführliche Fassung) - Die weltweite Erholung der Konjunktur schiebt die deutsche Exportwirtschaft an. Im Mai 2021 wurden Waren "Made in Germany" im Wert von 109,4 Milliarden Euro ins Ausland geliefert, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 36,4 Prozent mehr als im schwachen Vorjahresmonat, als der Aussenhandel infolge von Grenzschliessungen und Beschränkungen zur Bekämpfung der ersten Welle der Corona-Pandemie eingebrochen war.