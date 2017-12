Deutsche Grosshändler steuern auf Rekordjahr zu

Preisbereinigt (real) bleibt ein Plus von 3,1 Prozent übrig. "Damit zeichnet sich für 2017 nach mehrjähriger Stagnation, insbesondere aufgrund rückläufiger Preise, ein neuer Umsatzrekord ab", sagte der Präsident des Bundesverbandes Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA), Holger Bingmann. "Dies ist eine hervorragende Ausgangsbasis und zugleich eine hohe Messlatte für das kommende Jahr."

Zum guten Abschneiden im bisherigen Jahresverlauf trug dem BGA zufolge neben dem Grosshandel mit Konsumgütern vor allem die anziehende Nachfrage nach Investitionsgütern und Rohstoffen bei. "Die Geschäfte in Deutschland und Europa laufen rund, die Nachfrage nach Made in Germany ist im In- und Ausland ungebrochen", sagte Bingmann. "Der Beschäftigungsaufbau kann weitergehen."

Der Grosshandel ist das Bindeglied zwischen Industrie, Handwerk, Gastronomie und Detailhandel. Die Branche zählt rund 125'000 Unternehmen mit fast zwei Millionen Beschäftigten.

(AWP)