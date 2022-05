Deutsche Grosshandelspreise steigen erneut mit Rekordtempo

Die Preise im deutschen Grosshandel sind erneut mit Rekordtempo gestiegen. Im April erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 23,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der höchste Anstieg seit Beginn der Erhebung 1962. Schon in den Monaten zuvor hatten die Preiszuwächse teils Rekordhöhen markiert. Im Monatsvergleich stiegen die Grosshandelspreise im April um 2,1 Prozent.