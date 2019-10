Deutsche Handelsverband geht von weiter stabilem Konsum aus

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet für die kommenden Monate trotz der sich abschwächenden Konjunktur mit einem weiterhin stabilen Privatkonsum. "Die Stimmungslage der Verbraucher ist zwar weit von der Hochstimmung vergangener Jahre entfernt", teilte der Verband am Montag mit, "mit einem Einbruch des privaten Konsums ist aber auch in den kommenden Monaten nicht zu rechnen". Gründe seien unter anderem die nach wie vor "robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt" sowie in den vergangengen Jahren gestiegene Löhne und Renten. Auch die "seit Jahren schwache Inflationsrate" erhöhe die Kaufkraft der Haushalte.