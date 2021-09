Deutsche Industrie erhält immer mehr Aufträge

(Ausführliche Fassung) - Der Auftragsschub für die deutsche Industrie hält an, wenn auch zuletzt getrieben durch Grossaufträge. Im Juli erhielten die Industrieunternehmen erneut deutlich mehr Aufträge als im Vormonat. Gegenüber Juni erhöhten sich die Bestellungen um 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um im Schnitt 0,7 Prozent gerechnet.