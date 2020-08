Deutsche Industrie erholt sich weiter von Corona-Einbruch

Die deutsche Industrie hat sich auch im Juni von dem drastischen Produktionseinbruch in der Coronakrise erholt. Im verarbeitenden Gewerbe sei die Fertigung im Monatsvergleich um 8,9 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten mit einem etwas schwächeren Zuwachs um 8,2 Prozent gerechnet.