Deutsche Industrie schwächelt weiter

Die Schwächephase in der deutschen Industrie reisst nicht ab. Im November sei die Gesamtproduktion im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Mittel einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im Verlauf des Jahres 2018 ist die Produktion damit in acht Monaten gesunken und nur in drei Monaten gestiegen.