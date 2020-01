Deutsche Industrieproduktion erholt sich - Experten: Keine Trendwende

(Ausführliche Fassung) - In der deutschen Industrie zeichnet sich nach jüngsten Rückschlägen eine Stabilisierung der Lage ab. Im November haben die Betriebe ihre Gesamtproduktion unerwartet stark gesteigert. Die Herstellung sei im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Analysten hatten zwar einen Zuwachs erwartet, waren aber im Schnitt nur von einem Anstieg um 0,8 Prozent ausgegangen.